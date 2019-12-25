С 9 сентября болельщиков СКА повезут бесплатные шаттлы от "Московской"

Автобусы до "СКА Арены" запустят за полтора часа до матчей.

Хоккейный клуб СКА объявил о возобновлении работы бесплатных шаттлов для болельщиков с 9 сентября. Автобусы будут курсировать от станции метро "Московская" до "СКА Арены". Посадка организована на углу Московского проспекта и Авиационной улицы по направлению к парку Победы. Волонтёры помогут сориентироваться на месте.

Шаттлы с табличкой "СКА Арена" начнут работу за полтора часа до старта матчей. В будние дни первый рейс – в 18:00, по выходным – с 15:30. После окончания игры автобусы будут развозить зрителей в обратном направлении в течение 45 минут. Запуск приурочен к завтрашнему матчу.

Ранее стало известно, что в сезоне‑2026/27 СКА возвращается на "СКА Арену" и будет делить её с клубом "Шанхай Дрэгонс". Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что календарь скорректируют с учётом двух команд, а при необходимости концерты на арене перенесут. Позднее клуб сообщил о приобретении 100% уставного капитала ООО "СКА Арена" – владельца комплекса.

Ранее Piter.TV сообщал, что СКА занял последнее место на турнире имени Николая Пучкова в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного