СКА занял последнее место на турнире имени Николая Пучкова в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова, где СКА под руководством Игоря Ларионова занял последнее место, сообщает телеграм-канал клуба.

В среду, 27 августа, в решающем матче турнира СКА уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счётом 0:1. Единственный гол встречи забил нападающий уральской команды Никита Шашков на 36-й минуте.

Петербургский клуб не сумел отыграться, несмотря на несколько опасных моментов в концовке матча. В телеграм-канале команды отметили, что голы будут "прибережены на сезон".

По итогам соревнований "Автомобилист" с четырьмя очками стал победителем турнира. Второе место занял "Ак Барс" с двумя очками, СКА с одним очком замкнул турнирную таблицу.

Фото: Pxhere