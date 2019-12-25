КХЛ перенесла три матча СКА с минским "Динамо" и "Шанхайскими Драконами"

Три матча СКА в КХЛ перенесли.

Департамент проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о переносе трёх матчей регулярного чемпионата с участием петербургского СКА. Решение согласовано между клубами, о чём сообщила пресс-служба красно-синих.

В частности, СКА и минское "Динамо" обменялись датами домашнего и гостевого матчей. Встреча, которая должна была состояться 8 октября в Петербурге, перенесена на 5 марта. В свою очередь матч, запланированный на 7 марта в Минске, пройдёт 8 октября.

Кроме того, изменена дата мартовской игры с "Шанхайскими Драконами". Матч, ранее назначенный на 5 марта, перенесён на 3 марта.

Болельщиков просят внимательно следить за изменениями в расписании.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)