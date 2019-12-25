Спортсмен из Ленобласти Никита Егоров привез из Минска две медали чемпионата Белоруссии по лыжероллерам

Ленинградец взял золотую медаль в масс-старте на 20 километров классическим стилем, а также стал обладателем бронзы в гонке свободным стилем на 10 километров.

Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Ленобласти сообщила, что с 25 по 29 сентября в Минске проходил открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам. Представлявший Ленинградскую область Никита Егоров сумел завоевать на этих соревнованиях сразу две награды.

Ленинградец взял золотую медаль в масс-старте на 20 километров классическим стилем, а также стал обладателем бронзы в гонке свободным стилем на 10 километров.

Руководитель проекта "Лыжные гонки 47" Иван Жилинский, который приезжал поддержать спортсмена, рассказывал, что они обсудили инфраструктурные проекты. В частности, речь шла о трассе в Минске, где на одной территории были объединены лыжероллерная дорожка, маршруты для ходьбы и веломаршруты. По его словам, такой комплекс был бы очень полезен и для Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские рапиристы взяли бронзу Кубка мира в Турции.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Ленобласти