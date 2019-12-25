Генерал-полковник пояснил, что благодаря Реестру весенняя отправка новобранцев к месту прохождения военной службы завершена значительно раньше запланированного срока.

Свыше 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение от призыва в 2026 году без личной явки в военкомат благодаря проактивному предоставлению отсрочек. Соответствующее заявление журналистам газеты "Красная звезда" сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Еще одно важное преимущество системы - проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, об отцах двух и более детей, сведения ИТ-специалистов актуализируются автоматически на основе данных от госорганов и работодателей. В результате более 350 тысяч граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва без личной явки в военкомат. Евгений Бурдинский, генерал-половник РФ

Российский военнослужащий добавил, что сейчас деятельность военкоматов в стране невозможно представить без автоматизации процессов. В частности, работа ведется с использованием Реестра воинского учета, показавшего высокую эффективность. Теперь повестка призывникам направляется гражданам в письменной форме и дублируется в электронном виде. При этом уведомление о размещении повестки направляется в личный кабинет человека на едином портале "Госуслуги". Также в аккаунте можно подать заявление о постановке или снятии с воинского учета, а также о внесении изменений в документах. Эксперт пояснил, что за год функционирования Реестра было отработано свыше365 тысяч таких обращений.

Треть призывников направят в учебные части для освоения техники и получения ВУС.

Фото: Piter.tv