Владимир Цимлянский рассказал о создании научных и спортивных рот.

Треть призывников от весеннего призыва в России 2024 года отправятся в учебные части для освоения техники и получения военно-учетной специальности (ВУС). Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в министерстве по обороне страны сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. Дополнительно в стране продолжается практика формирования научных рот, которые занимаются решением прикладных боевых задач. Владимир Цимлянский подчеркнул, что без внимания военнослужащих не останется комплектование научно-производственных подразделений, которые осуществляют внедрение в отечественное производство передовых идей и прорывных технологий. Для спортивных молодых людей создаются условия, необходимые для подготовки наиболее перспективных атлетов в ротах.

Где в срок до пяти месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. Владимир Цимлянский, замглавы Минобороны РФ

Генштаб: в ходе осеннего призыва отправились служить 130 тыс. человек.

Фото и видео: Минобороны России