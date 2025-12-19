Парламент Эстонии исключил языковой критерий для призывников

Нововведения будут пересмотрены рабочей комиссией.

Комиссия Рийгикогу (парламента) Эстонии по обороне приняла решение исключить из поправок к государственному закону о военной службе требование о призыве на срочную службу исключительно лиц, которые владеют эстонским языком не ниже уровня B1. Соответствующее заявление сделал местный председатель Калев Стойческу. Слова иностранного специалиста привели прибалтийские журналисты из издания Delfi. По словам эксперта, для отдельного обсуждения нововведения по призывникам страна сформирует рабочую группу, в которую войдут сотрудники профильных министерств и ведомств, а также депутаты.

При повторном обсуждении мы удалим из закона соответствующее положение и разработаем для введения языкового требования новый законопроект. Это позволит нам быстрее рассмотреть и вновь принять обсуждаемый закон, который включает в себя создание добровольной службы и другие изменения. Калев Стойческу, глава комиссии в Эстонии

Напомним, что депутаты эстонского парламента большинством голосов ранее проголосовали за законопроект, согласно которому на срочную службу будут призываться только граждане, владеющие эстонским языком как минимум на среднем уровне. В пресс-службе Сил обороны уточнили, что прохождение языковых курсов "отнимает время от военной подготовки", а в это время солдаты не получают необходимые навыки для ведения боя. Президент страны Алар Карис принял решение не утверждать принятые депутатами поправки. Он вернул их в эстонский парламент для повторного рассмотрения.

