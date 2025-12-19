Изначальная цель коалиции была поэтапно снизить ставку с 6 до 4%, а не отменять налог.

В Эстонии случайно отменили налоги для онлайн-казино. Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на члена финансовой комиссии Айвара Кокк.

По его словам, азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года. Это произошло из-за опечатки в одобренном в декабре 2025 года законопроекте о налоге на азартные игры в Эстонии.

Изначальная цель коалиции была поэтапно снизить ставку с 6 до 4%, а не отменить налог полностью. Власти Эстонии собираются оперативно исправить ошибку. Ожидается, что примерно в течение месяца онлайн-казино обяжут официально выплачивать налоги. Уточняется, что ошибку обнаружил юрист одной из компаний в сфере азартных игр уже после вступления закона в силу.

Ранее в ОП предупредили о возможном росте числа нелегальных онлайн-казино в 2026 году.

Фото: pxhere.com