В ОП предупредили о возможном росте числа нелегальных онлайн-казино в 2026 году

нелегальные букмекеры могут нарастить рекламу, привлекать новых амбассадоров для распространения своего продукта у несовершеннолетних.

На российской территории в 2026 году не исключен рост числа нелегальных онлайн-казино, но противостоять этому негативному процессу может государственная системная работа по блокировке сайтов и переводов в криптовалюте. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Активист заметил, что власти должны предусмотреть возможность регистрации новых пользователей на профильных сайтах в упрощенном порядке. Сейчас для того, чтобы стать клиентом онлайн-казино паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий личность, не требуется.

Возможность анонимной верификации будет использоваться манипулятивно как фактор сохранения "тайны" об "условных" заработках граждан. Следует ожидать новых мошеннических схем, поскольку будут пытаться вымогать деньги через необходимость оплаты налогов. Евгений Машаров, эксперт

Эксперт добавил, что выигрыш, полученный человеком от официальной букмекерской конторы, облагается налогом на доходы физических лиц НДФЛ). В России с 1 января 2026 года букмекер будет выполнять функцию налогового агента вне зависимости от величины выигрыша пользователя. При этом пополнение кошельков у нелегальных букмекеров и онлайн-казино будет происходить именно в криптовалюте. Такие денежные суммы будут начинаться от нескольких тысяч и заканчиваться миллионами рублей.

