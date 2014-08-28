В ОП поддержали рекомендации по единому стандарту семейного контента для медиа

Названы приоритеты в сюжетах для детей и подростков.

Рекомендации по формированию единого стандарта семейного контента для телевидения, кино и социальных сетей по популяризации традиционных ценностей поддержан в Общественной палате. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Такой комментарий активист сделал по результатам слушаний на тему "Рекомендации к детскому и семейному контенту" как инструмент работы с традиционными и духовно-нравственными ценностями".

Стандарт будет носить добровольный и рекомендательный характер. Он касается всех участников индустрии - продюсеров, режиссеров, сценаристов, авторов книг, создателей музыкальных произведений, руководителей, представителей институтов развития. Евгений Машаров, эксперт

Также в сюжетах предлагается приоритет духовного над материальным, чтоб человек мог поставить нравственные принципы выше материальной выгоды. Важно дать понять потребителю контента, что развитие личности, отношения с близкими, творческая самореализация важнее финансового успеха или статусных позиций. Кроме этого внимание будет уделяться радости от дружбы, любви и творчества, помощи другим. В частности, авторы предлагают дать приоритет ценности коллективизма. Таким образом общие интересы будут идти наравне с личными, а иногда быть даже выше их или учитывать мнение других людей. Несовершеннолетние в возрасте до 11 лет будут видеть примеры "хороших внутрисемейных отношений". Подросткам будут предлагаться сюжеты с проблемными семейными ситуациями с адекватным и понятным ребенку объяснением позиций всех персонажей. Также им продемонстрируют примеры выхода из конфликтов и благополучное разрешение. Самым маленьким гражданам должен быть предоставлен такой контент, в котором отец будет не добытчиком, вечно находящимся на работе, а вовлеченным родителем. Он должен помогать с уроками, играть с малышами и участвовать в домашних делах. В материалах для возрастной категории 12+ "отец сталкивается с конфликтами, но решает их через разговор, признает свои ошибки, ищет пути примирения".Экспертами дополнительно рекомендовано внедрять реалистичные модели совмещения женщинами материнства и профессиональной деятельности.

Крайне важно избегать создания "гламурного" образа материнства, где у матери всегда идеальный внешний вид, безупречный дом и послушные дети. текст документа

