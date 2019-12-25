В ОП раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных

Елена Шаройкина заметила, что депутаты должны озаботиться проверкой в тех регионах страны, где отмечено большое количество нападений собак на людей.

Общественная палата России в ходе нулевого чтения не поддержала законопроекты о запрете кормления безнадзорных животных и о запрете противодействия представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев. Соответствующей информацией с журналистами "ТАСС" поделилась на слушаниях председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию в Елена Шаройкина. Активист указала, что такие законопроекты не соответствуют ни юридическим, ни моральным нормам.

Мы приглашали в ОП всех авторов законопроекта, но, к сожалению, взаимности нет. Абсолютно грустно осознавать, что они игнорируют ОП, но это никак не помешает сделать нам резолюцию, которая полностью разобьет эти два законопроекта в пух и прах. Елена Шаройкина,эксперт

Женщина указала, что разделяет обеспокоенность депутатов Государственной думы о безопасности граждан, особенно детей, в связи с нападениями безнадзорных животных. Однако, по словам Елены Шаройкиной, парламентарии из нижней палаты сейчас ищут решение проблемы не там, где следует. Если законопроект будет принят, то общество научится жестокости. В ОП отметили, что готовы встретиться с Ниной Останиной и предложить политику совершенствовать законодательство по программе ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск). Также важно понять, кто ответственен за собак в промышленных зонах.

Фото: Piter.tv