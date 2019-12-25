"Известия": в России могут расширить список опасных пород собак

Депутаты готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение новых правил.

Межфракционная группа депутатов Государственной думы подготовила поправки к федеральному законопроекту, предусматривающие расширение списка опасных пород собак. Соответствующее заявление журналистам из газеты "Известия" сделали сотрудники пресс-службы парламентариев из нижней палаты со ссылкой на текст документа. Авторы инициативы заметили, что также изучается возможность запрета на выгул крупных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными гражданами.

Напомним, что 24 сентября Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Правительство рекомендовало законодателям доработать инициативу. Чиновники пояснили, что опасными могут быть любые крупные собаки, обладающие значительной физической силой. Согласно правкам, в реестр опасных пород могут попасть ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. В качестве одного из вариантов списка политики предлагают считать потенциально опасными для человек всех собак, чья высота в холке превышает 30-40 сантиметров.

В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства ,но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке. Александр Спиридонов, член рабочей группы

Несовершнннолетним россиянам до 14 лет может быть запрещено выгуливать собак выше 30 сантиметров, а подросткам от 14 до 16 лет - выше 40 сантиметров. Аналогичные требования могут распространяться на нетрезвых людей, граждан в состоянии наркотического или токсического опьянения и тех, кто признан недееспособным. Речь идет о категориях, которые в виду психического расстройства не могут осознать значение своих действий или руководить ими.

Законопроект о содержании собак в Петербурге принят во втором чтении.

