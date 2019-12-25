Законопроект о содержании собак в Петербурге принят во втором чтении

Инициатива предусматривает обязательный выгул крупных пород собак исключительно на поводке и в наморднике.

Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу депутата Дениса Четырбока, предусматривающую обязательный выгул крупных пород собак исключительно на поводке и в наморднике. Под крупными подразумеваются животные высотой более 40 см.

Четырбок уточнил, что владельцы крупных и потенциально агрессивных собак обязаны соблюдать указанные меры предосторожности при прогулках вне дома. Наряду с этим парламентарии утвердили норму, запрещающую посещение магазинов, заведений общепита и кинотеатров вместе с питомцами, за исключением тех случаев, когда собственник заведения специально разрешит такое присутствие.

Если хозяин магазина сможет создать подходящие условия для нахождения собаки на своей территории, никаких препятствий нет, пояснил депутат.

За несоблюдение новых требований владельцам грозит штраф до 5 тыс. рублей. Вместе с тем, реестр домашних животных с обязательной процедурой чипирования пока вводить не планируют.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года компенсации на собак-поводырей получили 36 петербуржцев.

Фото: Pxhere