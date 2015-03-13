С начала года компенсации на собак-поводырей получили 36 петербуржцев

Чтобы стать обладателем собаки-поводыря, человеку с ограниченными возможностями зрения необходимо подать заявление непосредственно в территориальное отделение СФР.

С начала 2025 года региональное подразделение Социального фонда России (СФР) в Петербурге и Ленобласти перечислило компенсационные выплаты владельцам собак-поводырей 36 гражданам региона, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ежегодно Фонд проводит индексацию пособий на содержание собак-помощников, предназначенных для слепых и слабовидящих людей. Размер ежегодной выплаты после проведённой индексации в начале 2025 года установлен на уровне 37 832 рублей 52 копеек. С 2023 года граждане с установленной группой инвалидности по зрению имеют возможность совершенно бесплатно получить подготовленного помощника в рамках программы оснащения техническими средствами реабилитации (ТСР). За указанный период фонд предоставил почти пятьдесят собак-поводырей для нужд инвалидов по зрению в Санкт-Петербурге.

Чтобы стать обладателем собаки-поводыря, человеку с ограниченными возможностями зрения необходимо подать заявление непосредственно в территориальное отделение СФР. Вместе с заявлением потребуется представить индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), подтверждающую нуждаемость в таком помощнике. Затем будущий владелец заполняет анкету, позволяющую подобрать подходящего четвероногого друга исходя из возраста, физиологических особенностей и личностных характеристик претендента.

Если собака-поводырь утратит необходимые рабочие качества либо погибнет, фонд обеспечит нуждающегося новым помощником. При желании бывший питомец может остаться у гражданина на правах личной собственности.

Подробную информацию о предоставлении технических средств реабилитации можно получить на официальном сайте фонда в разделе "Гражданам" или позвонив по бесплатному номеру единой консультационной линии: 8-800-100-00-01.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году свыше 700 тыс. россиян смогут разом получить пенсионные накопления.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)