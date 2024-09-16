Фанат "Игры в кальмара" устроил погром в ПВЗ на Новочеркасском проспекте

Мужчина в тёмных очках забирал заказ, но позже потребовал у продавщицы телефон, а после отказа принялся крушить помещение.

Инцидент произошёл в одном из пунктов выдачи заказов на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. Мужчина в тёмных очках сначала спокойно получил свой заказ, но затем его поведение резко изменилось. Он потребовал у девушки-администратора отдать ему её мобильный телефон.

Получив отказ, посетитель начал повышать голос. Другая покупательница поспешила уйти, на что незнакомец бросил ей вслед загадочную фразу: "Не переживай, всё хорошо! Ты в игре. „Игру в кальмара" смотрела?" Он предложил сотруднице повесить на дверь табличку "технический перерыв", но та отказалась.

Тогда мужчина пришёл в ярость: он схватил монитор, вырвал провода из розетки и швырнул его об стену. Затем запустил тяжёлым предметом в видеокамеру, после чего несколько раз ударил женщину-сотрудницу. Забрав свой заказ и прихватив несколько чужих посылок (первые, что попались под руку), злоумышленник выбежал на улицу и скрылся.

Менеджер пункта вызвала полицию. Вскоре сотрудники Росгвардии задержали дебошира и доставили его в отдел полиции для разбирательства, пишет "Мегаполис".

