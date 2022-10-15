В воскресенье в Петербурге пройдут дожди с грозами и до +21 градуса

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 17 мая, в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах возможна гроза. Ветер южный и юго-западный, ночью слабый, днём умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днём — +19…+21 градус. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

В Ленинградской области характер погоды аналогичный: облачно с прояснениями, местами (преимущественно на западе) кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы. Ветер южный и юго-западный, от слабого до умеренного, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, местами до +4, днём +17…+22 градуса, на востоке местами воздух прогреется до +26. Атмосферное давление также будет повышаться.

Фото: Piter.TV