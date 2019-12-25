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Первые петербургские призывники отправились на срочную службу
Сегодня, 16:00
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Первые петербургские призывники отправились на срочную службу

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Каждого проверили медики: врачи исключили острые заболевания и травмы.

В сборном пункте военного комиссариата Петербурга прошли первые в этом году осенние проводы призывников на срочную службу. Как пишет 13 октября телеканал "Санкт-Петербург", каждого проверили медики: врачи исключили острые заболевания и травмы. Также у парней взяли отпечатки пальцев, которые понадобятся для оформления электронной карты. 

Будут служить и в Южном военном округе, и в Москве, но сегодня отправляем тех, кто в Ленинградском военном округе. 

Олег Мазурин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

Напомним, срок несения службы составляет год. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: армия, срочная служба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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