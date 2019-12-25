Первые петербургские призывники отправились на срочную службу

Каждого проверили медики: врачи исключили острые заболевания и травмы.

В сборном пункте военного комиссариата Петербурга прошли первые в этом году осенние проводы призывников на срочную службу. Как пишет 13 октября телеканал "Санкт-Петербург", каждого проверили медики: врачи исключили острые заболевания и травмы. Также у парней взяли отпечатки пальцев, которые понадобятся для оформления электронной карты.

Будут служить и в Южном военном округе, и в Москве, но сегодня отправляем тех, кто в Ленинградском военном округе. Олег Мазурин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу

Напомним, срок несения службы составляет год.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга осудили за фейки об армии, опубликованные в 2022 году.

Фото: Piter.TV