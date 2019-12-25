Евгений Бурдинский объяснил, в какие сроки завершится отправка срочников на службу.

Около 120 тысяч российских граждан будут призваны в октябре-декабре 2026 года и направлены для прохождения военной службы по призыву в осеннюю кампанию. Соответствующее заявление журналистам газеты "Красная звезда" сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

С учетом проведения комплекса мероприятий по формированию воинских команд призывники со сборных пунктов субъектов Российской Федерации начнут убывать к месту прохождения военной службы уже с 10 октября. Евгений Бурдинский, генерал-половник РФ

Военнослужщий добавил, что для отдельных районов Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка солдат пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Дополнительно отправка граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, начнется только 15 октября.

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Фото: Piter.tv