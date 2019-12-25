В Госдуме рассмотрят проект о круглогодичном призыве на военную службу

Государственная дума России может 21 октября рассмотреть во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с первого января по 31 декабря на основании указа президента Владимира Путина. К такому решению пришел профильный комитет нижней палаты парламента страны по обороне. Соответствующий текст документа доступен в думской электронной базе. Такая законодательная инициатива внесена на рассмотрение 22 июля. Его авторами указаны глава комитета по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя профильного комитета Андрей Красов.
Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 21 октября 2025 года.
Фото: Piter.tv
