В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году

В России с первого июля 2026 года можно будет использовать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, лица и радужной оболочки глаза, при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Такой комментарий журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Аксененко.

Простыми словами это значит, что граждане смогут подтверждать свою личность с помощью биометрических данных - отпечатков пальцев, лица, радужной оболочки глаза или другого биометрического признака - без необходимости физического присутствия на сделке по купле-продаже, оформлению ипотеки и аренде. Александр Аксененко, депутат ГД РФ

Известно, что для введения этой системы в стране от властей потребуется разработать подходящую биометрическую идентификацию личности, которая станет частью процедуры заключения сделок через электронные платформы и системы дистанционного взаимодействия. Проект дополнит собой уже действующую в России систему усиленной квалифицированной электронной подписи. Парламентарий из нижней палаты заметил, что в настоящее время гражданам для того, чтобы провести сделку удаленно,требуется посетить МФЦ. Участниками цифровой системы станут продавцы, покупатели, риелторы, нотариусы и государственные органы. Изменения в федеральном законодательстве позволят ускорить процедуры оформления документов, особенно в условиях удаленной работы или географической удаленности участников сделки. Также решение правительства усилит безопасность, уменьшит риски подделки документов и мошенничества. В том случае, если россиянин не захочет использовать новый способ подтверждения, то он все еще сможет совершать сделки привычным для себя образом.

