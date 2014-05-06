В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

Сергей Миронов сообщил о проекте по поддержке иногородних пациентов с серьезными заболеваниями.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать на российской территории сеть государственных хостелов, в которых будет оказываться дпомощь с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники. Такой комментарий политик сделал в общении с журналистами информационного агентства "РИА Новости". Парламентарий из нижней палаты заметил, что обращение по теме будет направлено премьер-министру страны Михаилу Мишустину. По предложению законодателя, таки е медицинские хостелы могут появиться в Москве, Петербурге и ряде других крупных городов, в которых располагаются профильные центры в сфере здравоохранения.

Аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями: лифт и пандус в доме, широкие дверные проемы, низкие пороги, удобная планировка. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат пояснил, что в его приемную часто обращаются люди с тяжелыми заболеваниями, которые приезжают из регионов на лечение в столицу и другие крупные города, и "для которых снять квартиру - порой непосильная задача". Речь идет о том, что владельцы жилья неохотно сдают помещения таким клиентам, но при этом стоимость аренды для некоторых оказывается неподъемной. Кроме этих проблем, пациенты, которые, нужда.тся в трансплантации органов, иногда ждут своей очереди много месяцев или несколько лет.

В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в детских продуктах.

Фото: Piter.tv