В Госдуме призвали запретить пальмовое масло в детских продуктах

Правительство сформулирует позицию по проблеме.

В детских продуктах, реализуемых на российской территории, власти должны запретить использование пальмового масла, а в остальных ограничивать. Соответствующее заявление председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сделал во время выступления на пленарном заседании в Государственной думе.

Сложившиеся конструктивные отношения позволяют нам надеется, что этот вопрос будет взят на контроль лично председателем правительства, и мы от него <...> получим ответ, позволяющий надеяться, что порядок в этой сфере будет наведен. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Напомним, что 16 октября Госдума рассмотрит проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу ограничения на использование пальмового масла в продуктах. В тексте документа говорится о том, что в настоящее время отечественное законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его транспортировкой, маркировкой. Дополнительно федеральное правительство не уточняет требования по информированию граждан страны о составе продуктов. Парламентарии попросят кабинет министров сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря текущего года.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ