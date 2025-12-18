В Петербурге расширен перечень профессий для альтернативной службы

Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова заявила в петербургском парламенте о том, что расширен перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Об этом пишет 26 марта "Бриф24".

В частности, в список вошли театральный просветитель, медбрат и санитар. На текущий год для прохождения альтернативной службы предусмотрели 322 места по 28 специальностям.

А по итогам двух призывных кампаний 2025 года негодными к военной службе были признаны 966 человек: тогда на альтернативную гражданскую службу направили 78 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге весной планируют призвать 3 тыс. срочников. Весенний призыв на военную службу стартует 1 апреля. Уже работают 111 муниципальных призывных комиссий, все необходимые меры для выполнения задания приняты.

Фото: Piter.TV