Трамп назвал армию США самой могущественной в мире

Президент США Дональд Трамп назвал американскую армию самой могущественной в мире. Об этом он заявил в обращении к нации из Белого дома.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооружений. Он добавил, что перед Рождеством примерно 1,5 млн военнослужащих получат специальную выплату в размере 1 776 долларов.
В своем выступлении Трамп не упомянул Венесуэлу. До этого в СМИ были слухи, что США могут начать вооруженный конфликт с Венесуэлой. В последнее время американская армия регулярно уничтожала катера, которые могли перевозить наркотики.
У нас самая мощная армия в мире. В честь основания нашей страны в 1776 году мы высылаем каждому солдату 1 776 долларов. Подумайте об этом, и чеки уже в пути.
Дональд Трамп, президент США
