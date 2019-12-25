Трамп назвал армию США самой могущественной в мире

По его словам, Соединенные Штаты достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооружений.

Президент США Дональд Трамп назвал американскую армию самой могущественной в мире. Об этом он заявил в обращении к нации из Белого дома.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты достигли рекорда по объему зачислений в ряды американских вооружений. Он добавил, что перед Рождеством примерно 1,5 млн военнослужащих получат специальную выплату в размере 1 776 долларов.

В своем выступлении Трамп не упомянул Венесуэлу. До этого в СМИ были слухи, что США могут начать вооруженный конфликт с Венесуэлой. В последнее время американская армия регулярно уничтожала катера, которые могли перевозить наркотики.

У нас самая мощная армия в мире. В честь основания нашей страны в 1776 году мы высылаем каждому солдату 1 776 долларов. Подумайте об этом, и чеки уже в пути. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым.

Фото: YouTube / The White House