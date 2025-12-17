Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым

Глава США оценил способности американского бомбардировщика в небе.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал, как национальный самолет-бомбардировщик B-2 становится видимым. Соответствующий комментарий иностранный политический лидер сделал в ходе выступления на торжественном мероприятии в Белом доме по случаю Хануки об операции против Ирана. В рамках мероприятия глава США активно жестикулировал, когда изображал закрытие бомбоотсеков воздушного судна-невидимки.

И единственный раз, когда кто-то может увидеть эти самолеты, - это когда открываются бомбоотсеки... По какой-то причине самолет становится полностью видимым! Нехорошо! И я видел, как это происходит, как будто я сижу дома и смотрю... Это потрясающе. Ситуационная комната - потрясающее место. Я смотрю – пин-пин, пин-пин. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что двусторонний диалог между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана был прерван в июне 2025 года после ракетных ударов со стороны Израиля, а затем и Пентагона по объектам, расположенным на иранской территории. Еврейское государство в ночь на 13 июня начал операцию против ближневосточной страны. Руководство Израиля обвинило коллег из Ирана в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями для бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали местные атомные объекты, генералитет, известные мировой общественности физики-ядерщики, а также авиационные базы.

Трамп заявил, что недавно поговорил с Путиным.

Фото и видео: Белый дом