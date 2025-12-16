Глава США рассказал о том, что "дела идут хорошо" по вопросу обсуждения мирного плана по Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным из Москвы. Соответствующей информацией лидер Белого дома поделился с местными журналистами в ходе беседы, проведенной 15 декабря в Овальном кабинете вашингтонской администрации. Пресса поинтересовалась у политического лидера о том, велись ли прямые контакты с Кремлем в ближайшие дни. Дональд Трамп ответил однозначно "да", но не привел никаких подробностей этому. При этом глава администрации США признался в том, что киевский режим уже лишился части территорий в ходе специальной военной операции. СМИ также захотели узнать детали о том, связаны ли прорабатываемые гарантии безопасности для Украины с возможными территориальными уступками чиновников с Банковой улицы.

Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна... Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно Дональд Трамп сообщил, что провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Между политическими деятелями велась обширная дискуссия, однако,ьпо мнению президента США, сейчас "дела, кажется, идут хорошо". Подробностей этого общения лидер Белого дома также не привел общественности.

Трамп о мирном плане по Украине: США "выбросили что-то".

Фото и видео: Белый дом