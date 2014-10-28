Трамп и мирном плане по Украине: США "выбросили что-то"

Глава США рассказал о продолжении диалога с Киевом и Москвой над мирным соглашением по Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о том, что вашингтонская администрация "выбросилп что-то" из мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал перед СМИ, выступая на площадке Белого дома. Глава США уточнил, что в текущий момент документ разделен на "четыре или пять частей". Известно, что чиновники примут участие в многосторонних переговорах по вопросам урегулирования, которые состоятся в Европе 13 декабря. Однако такое решение будет принято в том случае, если Белый дом сочтет, что сделка между Киевом и Москвой достижима.

Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 8 декабря украинский политический лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киевом и Европейским союзом обсуждается мирная инициатива из 20 пунктов вместо 28. Глава США Дональд Трамп говорил в публичном пространстве, что уже ознакомился с содержанием последнего предложения киевского режима по мирному плану.

Фото и видео: Белый дом