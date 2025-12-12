Глава США был уверен, что близок к соглашению с Россией и Украиной.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то из высокопоставленных лиц заканчивать с играми в контексте мирного украинского урегулирования, пригрозив им Третьей мировой войной. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал перед СМИ, выступая на площадке Белого дома. Однако глава СШа не стал публично раскрывать того, кем проводилась подобная беседа. Он заметил, что полагал, что был очень близок к заключению сделки как с российскими переговорщиками, так и с представителями киевского режима. В настоящее время вашингтонская администрация стремится к прогрессу по теме, хотя и напрямую не вовлечены в вооруженное противостояние между Киевом и Москвой. Дональд Трамп убежден в том, что украинские коллеги и европейцы хотят участия США в разрешении кризисной ситуации.

Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое. Дональд Трамп, глава США

Фото и видео: Белый дом