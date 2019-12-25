Трамп назвал президента Колумбии возможной "целью" из-за наркотрафика

Глава США пригрозил коллеге Петро Густаво.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пригрозил, что политический лидер из Колумбии Густаво Петро "будет следующей" целью вашингтонской администрации в борьбе против контрабанды наркотиков. Такое решение Белый дом примет в том случае, если латиноамериканский коллега не примет соответствующие меры по противостоянию преступным организациям в своей стране самостоятельно. Местные журналисты в ходе брифинга с лидером США задали вопрос о том, планирует ли Трамп провести телефонные переговоры с Петро Густаво.

Я не особо думал о нем. Колумбия производит много наркотиков, у них есть фабрики по производству кокаина, и они продают это [в] США. Так что ему лучше одуматься, или он будет следующим. Дональд Трамп, глава США

Согласно подсчетам от американского телеканала CNN, Вооруженные силы США за последние месяцы поразили вблизи побережья Латинской Америки свыше 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков. Жертвами таких инцидентов стали порядка 90 человек. После одной из таких атак, Педро Густаво сообщил мировой общественности, что в результате проведенной Вашингтоном операции погиб рыбак из его страны, а не торговец запрещенными веществами. А декабря Дональд Трамп уведомил аудиторию в том, что военная операция против поставщиков наркотиков может затронуть не только Венесуэлу, но и Мексику, Колумбию.

Фото: Белый дом