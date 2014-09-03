Трамп грубо обозвал Байдена и похвалил "губы-пулеметы" пресс-секретаря Белого дома

Глава США дал характеристику своим сторонникам и оппонентам в политике.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания грубо обозвал своего предшественника, лидера от Демократической партии Джо Байдена. В рамках мероприятия иностранный политик устроил образный социологический опрос о том, как ему следует в будущем называть оппонента. Зрителям предлагалось выбрать из двух вариантов. Речь шла о характеристике "продажный" и "сонный". После этого лидер Белого дома похвалил работу официального представителя вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт. В этот момент кто-то из толпы выкрикнул фразу "Sweet Caroline", которая является названием одноименной песни от музыканта Нила Даймонда.

Обычно выигрывает продажный Джо, я удивлен. Для меня он сонный сукин сын, который разрушил нашу страну... Мы взяли сегодня нашу супер-звезду! Каролин!... Когда она выступает на телевидении, Fox... это красивое лицо, эти губы, которые не останавливаются, ап, ап, ап, ап, как маленький пулемет, она ничего не боится! Дональд Трамп, глава США

Кроме этого Дональд Трамп окрестил руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс своей фамилией.

