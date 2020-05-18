Трамп: запасов американской нефти хватит на две тысячи лет

По словам главы Белого дома, США добывают нефть на невиданном уровне.

Запасов американской нефти хватит на две тысячи лет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Пенсильвании.

По словам главы Белого дома, страна добывает нефть на невиданном уровне. Он подчеркнул, что сейчас добыча нефти превышает все предыдущие показатели. Трамп отметил, что его подходы позволили снизить цены на бензин. Также президент США раскритиковал тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. Трамп утверждает, что при одном обороте винта ветровой электростанции ее хозяин рискует потерять 15 долларов.

У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. требует пересмотра.

Фото: YouTube / The White House