В Петербурге весной планируют призвать 3 тысячи срочников

Весенний призыв на военную службу в Санкт-Петербурге начнется 1 апреля. Из Северной столицы планируют отправить в войска 3 тыс. человек. Об этом на заседании городского правительства сообщил военный комиссар Марат Урмансов.

По словам представителя ведомства, в городе уже функционируют 111 муниципальных призывных комиссий. Он подчеркнул, что все необходимые меры для выполнения задания приняты, а призывная кампания пройдет организованно, пишет 78.ru.

С 1 января 2026 года в федеральном законодательстве произошли изменения. Теперь призыв осуществляется в течение всего года, а не только в весенний и осенний периоды. Однако отправка новобранцев в воинские части по-прежнему будет проходить в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Фото: freepik (wirestock)