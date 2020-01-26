Военные юристы назвали топ жалоб во время частичной мобилизации

Piter.tv пообщался с военными юристами компании AQURAT и узнал, с каким жалобами чаще всего обращаются мобилизованные.

По мнению военных юристов компании AQURAT, основная жалоба, с которой чаще всего обращаются мобилизованные – в военкоматах не проводят медицинское освидетельствование надлежащим образом или не проводят его вообще.

Мобилизованных и их медицинские документы должны посмотреть целый ряд врачей: офтальмолог, терапевт, хирург и так далее, этого почти нигде нет. Таким образом, работа медкомиссий не организована, все проводится формально. юристы компании AQURAT

Кроме того, призванным не предоставляют для подписания контракты.

Это прям сплошь и рядом почти по всем регионам. Не предоставляют выписки из приказов, что человек зачислен в списки личного состава, назначен на должность. Многим в связи с этим не приходят денежные средства. Человек уже, грубо говоря, больше месяца воюет, а семья не видит ни копейки.

Также обращаются по нарушениям порядка мобилизации – ВУС не такой, место жительства не то и прочее.

Фото: Piter.tv