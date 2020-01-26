Военные юристы назвали топ жалоб во время частичной мобилизации

По мнению военных юристов компании AQURAT, основная жалоба, с которой чаще всего обращаются мобилизованные – в военкоматах не проводят медицинское освидетельствование надлежащим образом или не проводят его вообще.
Мобилизованных и их медицинские документы должны посмотреть целый ряд врачей: офтальмолог, терапевт, хирург и так далее, этого почти нигде нет. Таким образом, работа медкомиссий не организована, все проводится формально.
юристы компании AQURAT
Кроме того, призванным не предоставляют для подписания контракты.
Это прям сплошь и рядом почти по всем регионам. Не предоставляют выписки из приказов, что человек зачислен в списки личного состава, назначен на должность. Многим в связи с этим не приходят денежные средства. Человек уже, грубо говоря, больше месяца воюет, а семья не видит ни копейки.
Также обращаются по нарушениям порядка мобилизации – ВУС не такой, место жительства не то и прочее.
Фото: Piter.tv
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