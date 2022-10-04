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Гладков: более 1 тыс. мобилизованных получили положенные им выплаты

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Глава региона рассказал об ошибке, допущенной Министерством по соцзащите населения в Белгородской области.

Более одной тысячи мобилизованных военнослужащих, которые ранее из-за системной ошибки остались без положенных от государства материальных выплат, сейчас получили положенные им денежные средства. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник  указал аудитории в социальных сетях о том, что речь идет о бойцах, которые оторые в течение первых месяцев проходили службу в Белгородской области. О проблеме с выплатами глава региона узнал только в конце прошлого года. На текущий момент министерство по социальной защите населения исправило недочет, о котором самостоятельно не докладывало вышестоящему руководству.

Все решения приняты. Более 1 тыс. человек выплату получили, 103 млн общий объем помощи. Плохо, когда мы подводим наших жителей. Те, кому государство обещало, должны вовремя получить государственную помощь.

Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб один человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, вячеслав гоадков, мобилизация, регионы, сво, соцпомощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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