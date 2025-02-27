В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб один человек

Власти региона рассказали еще об одном пострадавшем.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали Грайворон, расположенный на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал аудитории в социальных сетях о том, что при сбросе взрывного устройства с дрона противника на гражданский автомобиль погиб мужчина. Также еще один человек получил ранения.

В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. <...> Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Вячеслав Гладков, глава региона

К текущему моменту бригад скорой помощи доставила пациента в местную больницу под номером два. В Белгороде мужчине оказывается вся необходимая помощь. Информация о последствиях атаки армии киевского режима все еще уточняется, на месте происшествия работают оперативные службы.

Жителям белгородского приграничья выделили около 550 млн рублей на аренду жилья.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков