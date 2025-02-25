Жителям белгородского приграничья выделили около 550 млн рублей на аренду жилья

Вячеслав Гладков рассказал о соцпомощи, которую государство выделяет местным жителям.

Порядка 550 миллионов рублей направили власти Белгородской области на денежные выплаты по компенсациям местным жителям из приграничхых с Украиной районов на аренду жилья. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что данная мера поддержки населения будет действоаать до того момента, пока обстановка с обстрелами ВСУ не нормализуется. За все время действия программы выплаты получили семь тысяч граждан. Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 550 миллионов рублей.

Одна из наиболее востребованных мер поддержки для жителей из приграничных районов, которые не могут вернуться в свои дома из-за постоянных атак БПЛА, непрекращающихся артиллерийских обстрелов своих населенных пунктов, является частичная компенсация за аренду. Вячеслав Гладков, глава региона

Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков