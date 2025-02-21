Белгородская область получит 3 млрд рублей на восстановление предприятий

Вячеслав Гладков рассказал о федеральном поддержке по восстановлению региона.

Российское федеральное правительство направит Белгородской области три миллиарда рублей на поддержку местных предприятий, пострадавших от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что специалисты все еще продолжают проводить оценку материального ущерба от действий армии киевского режима, атакующей территорию беспилотниками. Как только будут получены результаты, то власти сформируют общий пакет для следующего транша поддержки от государства.

Вчера правительство Российской Федерации приняло решение о выделении 3 млрд рублей нашим предприятиям на восстановление после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. <…> Из них 2 млрд - нашим аграриям. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 атак БПЛА ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков