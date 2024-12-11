В Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 атак БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки по российскому региону прилетело более чем 50 дронов со стороны противника. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что жертвой данных нападений с воздуха стал один человек, еще пятеро мирных жителей пострадали. Двоих раненых пришлось госпитализировать.
Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина.
Вячеслав Гладков, глава региона
Вячеслав Гладков также выразил слова соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом.
Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков
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