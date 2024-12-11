В Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 атак БПЛА ВСУ

В регионе из-за атак беспилотников погибла женщина.

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки по российскому региону прилетело более чем 50 дронов со стороны противника. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что жертвой данных нападений с воздуха стал один человек, еще пятеро мирных жителей пострадали. Двоих раненых пришлось госпитализировать.

Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков также выразил слова соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом.

Фото и видео: Telegram / Вячеслав Гладков