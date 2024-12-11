Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

Вячеслав Гладков раскрыл подробности трагедии.

Три человека стали жертвами удара беспилотника от Вооруженных сил Украины на автомобиль в Белгородской области. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что погибли девочка-подросток, которой было 14 лет, а также 18-летняя местная жительница и мужчина. Трагедия зафиксирована на территории села Логачёвка в Валуйском округе. По предварительным сведениям, дрон противника сбросил взрывное устройство на гражданское транспортное средство.

Они скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Вячеслав Гладков, глава региона

Глава российского региона также напомнил, что в период с 27 октября 2022 года в приграничном селе Логачёвка действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому въезд на территорию населенного пункта запрещён.

Бойцы отряда "Барс-Белгород" получат новые автомобили УАЗ.

Фото: Telegram / Вячеслав Гладков