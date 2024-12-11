Бойцы отряда "Барс-Белгород" получат новые автомобили УАЗ

Вячеслав Гладков рассказал о ресурсах, которые получат бойцы из российского региона.

Региональные власти из Белгородской области передадут 44 единицы техники бойцам отряда "Барс-Белгород". Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что администрация стремится помочь добровольцам и военнослужащим, защищающем территорию от Вооруженных сил Украины. всеми необходимыми ресурсами, которые есть в распоряжении.

До конца недели 44 единицы новой техники передадим нашим бойцам из Барс-Белгород". В основном, это автомобили УАЗ. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков