Бойцы отряда "Барс-Белгород" получат новые автомобили УАЗ

Региональные власти из Белгородской области передадут 44 единицы техники бойцам отряда "Барс-Белгород". Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что администрация стремится помочь добровольцам и военнослужащим, защищающем территорию от Вооруженных сил Украины. всеми необходимыми ресурсами, которые есть в распоряжении.
До конца недели 44 единицы новой техники передадим нашим бойцам из Барс-Белгород". В основном, это автомобили УАЗ.
Вячеслав Гладков, глава региона
Двухлетний ребенок и его мама погибли при ударе ВСУ в Разумном.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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