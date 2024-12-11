Двухлетний ребенок и его мама погибли при ударе ВСУ в Разумном

Вячеслав Гладков рассказал о трагедии в регионе из-за дрона ВСУ.

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали жилой дом, расположенный на территории поселка Разумное Белгородского района. В результате данной трагедии погиб двухлетний ребенок вместе с мамой. Дополнительно армии киевского режима удалось ранить еще одного несовершеннолетнего и отца. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что в настоящее время пострадавшие госпитализированы. Поврежденному зданию требуется экспертиза. Вопрос будет находиться на контроле у министра по строительству Оксаны Козлитиной. В текущий момент оперативные службы работают на локации. Бойцы самообороны осуществляют охрану территории.

Сегодня тяжёлый день для всех нас. Погибли мирные жители. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования. В результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное. Вячеслав Гладков, глава региона

Жителям белгородского приграничья раздали 10 тыс. огнетушителей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков