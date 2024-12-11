Жителям белгородского приграничья раздали 10 тыс. огнетушителей

Глава региона рассказал о помощи со стороны Центробанка РФ.

Более 10 тысяч огнетушителей раздали местным жителям из приграничных районов Белгородской области региональные власти с лета 2024 года. Соответствующее заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил о том, что данная работа продолжится, а в резерве находятся еще порядка трех тысяч средств тушения. Недавно Центральный банк России отправил около 500 огнетушителей региону. Они также будут переданы населению муниципальных образований.

С лета 2024 года, в тот период, когда села подвергаются массированным обстрелам, когда пожарная техника не может выехать на тушение, на ликвидацию последствий обстрелов, тогда приняли решение раздавать средства пожаротушения самим жителям. Уже более 10 тыс. огнетушителей раздали, в резерве находятся еще порядка 3 тыс. Вячеслав Гладков, глава региона

Белгородской области на строительство жилья выделят около 5 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков