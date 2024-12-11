Белгородской области на строительство жилья выделят около 5 млрд рублей

Вячеслав Гладков сообщил об ожиданиях от кабмина РФ.

Около пяти миллиардов рублей из федерального бюджета будет выделено региональным властям из Белгородской области на строительство жилых помещений взамен разрушенного в результате атак Вооруженных сил Украины фонда. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил местному населению о том, что решение о выделении денежных средств ожидается от правительства сегодня. Если одобрение придет от чиновников, то жилье будет создаваться для тех категорий населения, которые полностью лишились жилья или ранее проживали в закрытых населенных пунктах. Администрация составила реестр таких семей, в котором значится 936 получателей.

Эта работа еще не завершена, сейчас составляем новый реестр. И в ближайшее время, как только пройдем все стадии согласования, будем тоже направлять в правительство РФ - уверены, что максимально быстро получим помощь, как это было всегда. Вячеслав Гладков, глава региона

Глава российского региона дополнительно в собственном аккаунте в Telegram-канале опубликовал список населенных пунктов, жители которых получат материальную помощь от государства на строительство нового жилья.

В Белгородской области открыли второе отделение паллиативной помощи.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков