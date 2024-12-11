В Белгородской области открыли второе отделение паллиативной помощи

Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта здания в Бюрюче.

На территории Белгородской области региональные власти открыли второе отделение паллиативной помощи. Данный центр размещен в городе Бирюче Красногвардейского района. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил местному населению о том, что в здании восстановился прием пациентов после проведенного ремонта. Там будет оказываться помощь жителям из нескольких районов.

Первое работает в Томаровке Яковлевского района. Отделение будет помогать не только жителям Красногвардейского района, но и соседних районов. В ближайшее время закупим еще дополнительное медицинское оборудование. Вячеслав Гладков, глава региона

Ранее администрация Красногвардейского района упоминала о том, что в Бирюче проходил ремонт двухэтажного корпуса Красногвардейской Центральной районной больницы. Площадь данного помещения составляет около 1,4 тысяч квадратных метров, а корпус пустовал свыше девяти лет.

В Белгородской области за год в семьях участников СВО родилось 360 детей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков