В Белгородской области за год в семьях участников СВО родилось 360 детей

Глава региона рассказал о соцподдержке местного населения.

Семьи участников специальной военной операции на территории Белгородской области получили в 2024 году единовременную выплату при рождении детей. В 2025 году данная мера поддержки будет сохранена. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил

В семьях участников СВО родилось 360 детей. Они все получили 50 тыс. рублей - единоразовую выплату, которую, конечно же, сохраним в 2025 году. Вячеслав Гладков, глава региона

По словам российского чиновника, перечень мер поддержки членов семей участников СВО будет расширен для жителей региона. Он указал, что в текущем году местные власти выплачивали по десять тысяч рублей на покупку школьной и спортивной формы только первоклассникам из многодетных семей, но уже с 2025 года мера социальной поддержки будет распространяться на всех детей из многодетных семей, а также на всех детей из семей участников СВО вне зависимости от того, в какой класс они идут.

Гладков сообщил, что не владеет данными о продаже взрывчатки под видом петард.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков