Гладков сообщил, что не владеет данными о продаже взрывчатки под видом петард

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не владеет информацией о возможной продаже взрывчатки под видом праздничных петард в регионе, добавив, что она может быть ложной. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил соотечественникам о том, что на территории региона действует запрет на продажу всех пиротехнических изделий. Эта мера касается и праздничных дней.
У меня такой информации нет, очень много ложной которую враги распространяют. Но бдительность, она, конечно, важна. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, это главная возможность контролировать и угрозу.
Вячеслав Гладков, глава региона
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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