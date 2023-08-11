Гладков сообщил, что не владеет данными о продаже взрывчатки под видом петард

В регионе напомнили о существующем запрете на пиротехнику.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не владеет информацией о возможной продаже взрывчатки под видом праздничных петард в регионе, добавив, что она может быть ложной. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник напомнил соотечественникам о том, что на территории региона действует запрет на продажу всех пиротехнических изделий. Эта мера касается и праздничных дней.

У меня такой информации нет, очень много ложной которую враги распространяют. Но бдительность, она, конечно, важна. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, это главная возможность контролировать и угрозу. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков