В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны

Боец самообороны погиб в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Теребренское сельское поселение, расположенное на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram.
Ночью погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах.
Вячеслав Гладков, глава региона
В Белгородской области за 2024 год восстановили более 400 вышек связи.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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