В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны

Вячеслав Гладков рассказал о трагедии в регионе из-за деятельности ВСУ.

Боец самообороны погиб в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на Теребренское сельское поселение, расположенное на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram.

Ночью погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области за 2024 год восстановили более 400 вышек связи.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков