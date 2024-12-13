В Белгородской области за 2024 год восстановили более 400 вышек связи

Глава региона рассказал о задаче по обеспечению населения связью.

Специалисты восстановили в текущем году на территории Белгородской области свыше 400 вышек связи, поврежденных ранее из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал на то, по оперативная ситуация на местности не позволяет в некоторых населенных пунктах быстро выполнить данные работы.

Связь в нашем приграничье - это главное, что должно быть. И конечно, стараемся максимально быстро восстанавливать вышки сотовой связи. За последние недели семь вышек восстановили. За весь 2024 год это уже более 400 вышек. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области педагогам сохранят зарплаты, несмотря на отъезд детей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков