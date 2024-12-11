В Белгородской области педагогам сохранят зарплаты, несмотря на отъезд детей

Вячеслав Гладков напомнило мерах поддержки педагогов.

Власти на территории Белгородской области приняли решение сохранить размер заработной платы у воспитателей детских садов, а также учителей школ приграничных районов российского региона на уровне 1 января 2024 года. Такое решение принимается администрацией несмотря на массовый отъезд детей. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал на то, по всем подобным вопросам педагоги могут обращаться в Министерство образования, правительство области и лично к главе региона, в том числе и через социальные сети.

Понятны переживания. Поэтому мы приняли решение на уровне правительства области сохранить заработную плату, несмотря на сокращение численности в отдельных школах и детских садах, на уровне 1 января 2024 года. Вячеслав Гладков, глава региона

Около 460 детей из белгородского приграничья остаются в других регионах РФ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков