Около 460 детей из белгородского приграничья остаются в других регионах РФ

Вячеслав Гладков рассказал о том, что дети находятся в безопасности.

Около 460 несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Белгородской области в приграничных районах с Украиной, сейчас остаются в других регионах страны. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал на то, что дети вывезены в безопасные места в связи с тяжелой оперативной обстановкой. Школьницы при этом посещают учебные заведения, и предоставляется очной образование. Глава региона надеется на то, что после окончания второй четверти оперативная обстановка позволит местным жителям вернуться к своим родным и близким, друзьям и учителям.

460 наших детей из приграничных муниципалитетов продолжают оставаться в восьми безопасных регионах Российской Федерации, получать очное образование. <...> Дорогие ребята, мы ждем вас домой. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков